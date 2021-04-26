Новый вокзал Щукинская МЦД-2 откроется в Москве летом
Строительство нового вокзала Щукинская D2 продолжается в столице. Объект готов уже на 80 процентов. Его открытие запланировано на лето, сообщил Департамент транспорта города Москвы в своем Telegram-канале.
У нового вокзала будет свой выход к столичной подземке. Щукинская заменит станцию Покровское-Стрешнево. Отсюда на Таганско-Краснопресненскую линию и наземный транспорт можно будет с комфортом пересесть всего за пару минут, пройдя по крытой пешеходной галерее.
Пересадочный узел объединит пассажиров более десяти автобусных и шести трамвайных маршрутов, метро и МЦД, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что трамвай № 6 снова вышел на маршрут после ремонтных работ в Южном и Северном Тушине.
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