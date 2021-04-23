Строительство БКЛ метро планируют завершить до конца 2022 года

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Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируют завершить до конца 2022 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2021 году в Москве достроят девять станций БКЛ. Кроме того, на БКЛ появятся свыше 20 пересадок на станции Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Андрей Бочкарев напомнил, что в настоящее время в столице открылись уже 12.

Заммэра добавил, что с 2021 по 2023 год в столице введут в эксплуатацию боле 58 километров линий метро столицы.

— В планах на ближайшие годы завершить продление Люблинско-Дмитровской ветки до поселка Северный, участка Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково, Сокольнической — от Коммунарки до Потапово, где откроется станция «Новомосковская». Но и это еще не все — предстоит протянуть Арбатско-Покровскую линию до Гольяново, — отметил Андрей Бочкарев.

Также в столице появятся новые станции метро. На Кольцевой линии построят станцию «Суворовская», на Люблинско-Дмитровской — станцию «Южный порт», сообщает информационный центр правительства Москвы.

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