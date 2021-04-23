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Строительство БКЛ метро планируют завершить до конца 2022 года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Строительство БКЛ метро планируют завершить до конца 2022 года

Анастасия Волоснова

Город

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируют завершить до конца 2022 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2021 году в Москве достроят девять станций БКЛ. Кроме того, на БКЛ появятся свыше 20 пересадок на станции Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Андрей Бочкарев напомнил, что в настоящее время в столице открылись уже 12.

Заммэра добавил, что с 2021 по 2023 год в столице введут в эксплуатацию боле 58 километров линий метро столицы.

— В планах на ближайшие годы завершить продление Люблинско-Дмитровской ветки до поселка Северный, участка Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково, Сокольнической — от Коммунарки до Потапово, где откроется станция «Новомосковская». Но и это еще не все — предстоит протянуть Арбатско-Покровскую линию до Гольяново, — отметил Андрей Бочкарев.

Также в столице появятся новые станции метро. На Кольцевой линии построят станцию «Суворовская», на Люблинско-Дмитровской — станцию «Южный порт», сообщает информационный центр правительства Москвы.

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МетроБКЛстроительство
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