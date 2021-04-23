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Проходку тоннелей на восточном участке БКЛ выполнили на 70 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проходку тоннелей на восточном участке БКЛ выполнили на 70 процентов

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) завершено почти на 40 процентов, а 70 процентов тоннелей уже проложены. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на указанном участке БКЛ проходка тоннелей выполнена на 70 процентов, а устройство их жесткого основания завершено почти на половину. Кроме того, на станциях участка почти завершены земляные работы.

— В целом оцениваем строительную готовность участка на 37 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев на официальном сайте мэра столицы.

Добавляется, что на всех четырех станциях восточного участка — «Кленовом бульваре», «Нагатинском Затоне», «Печатниках» и «Текстильщиках» — продолжается строительство монолитных конструкций. Также ведется прокладка последнего тоннеля на БКЛ от станции «Печатники».

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Строительство метроБКЛАндрей Бочкарев
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