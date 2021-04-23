Проходку тоннелей на восточном участке БКЛ выполнили на 70 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) завершено почти на 40 процентов, а 70 процентов тоннелей уже проложены. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на указанном участке БКЛ проходка тоннелей выполнена на 70 процентов, а устройство их жесткого основания завершено почти на половину. Кроме того, на станциях участка почти завершены земляные работы.

— В целом оцениваем строительную готовность участка на 37 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев на официальном сайте мэра столицы.

Добавляется, что на всех четырех станциях восточного участка — «Кленовом бульваре», «Нагатинском Затоне», «Печатниках» и «Текстильщиках» — продолжается строительство монолитных конструкций. Также ведется прокладка последнего тоннеля на БКЛ от станции «Печатники».

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