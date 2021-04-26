Трамвай № 6 снова вышел на маршрут после ремонтных работ в Южном и Северном Тушине

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Трамваи № 6 снова вышли на маршрут в Южном и Северном Тушине, возобновление движения произошло после окончания ремонтных работ на улице Свободы и Волоколамском шоссе.

Специалисты завершили работы на 15 дней раньше срока. Теперь москвичи смогут напрямую доехать на трамвае от станции метро «Сокол» до остановки «Братцево» и обратно.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что о работе трамвайного маршрута № 6 горожане часто задавали вопросы в чат-боте и соцсетях. Заммэра поблагодарил москвичей за терпение и напомнил, что ремонт будет проходить по ночам и в выходные, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В апреле в столице ремонтные работы завершились еще на четырех участках трамвайных путей.

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