Пассажиры столичного метро воспользовались санитайзерами более 400 миллионов раз

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Пассажиры Московского метрополитена за год воспользовались санитайзерами более 400 миллионов раз. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что за год израсходовано свыше 460 тысяч литров антисептика. В санитайзерах имеется достаточно антисептика для обеспечения дезинфекции рук всех пассажиров, даже с учетом растущего пассажиропотока.

Установка санитайзеров в метро началась с конца апреля 2020 года. В настоящее время все станции столичной подземки и Московского центрального кольца (МЦК) оснащены такими аппаратами. Их насчитывается более двух тысяч, сообщает РИА Новости.

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