Жилой комплекс в виде двух «корон» появится в поселении Внуковском

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка, 18 Карта всех событий

Жилой комплекс в виде двух «корон» построят в поселении Внуковском в Новой Москве. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Объект будет расположен по адресу деревня Рассказовка, 18-й квартал. В жилой комплекс войдут два корпуса, здания будут разносекционными, их высота составит от 7 до 17 этажей. Нижнюю часть новостроек выполнят в коричневом цвете, верхнюю — в белом.

— Визуально корпуса будут напоминать две «короны». Для оформления фасадов архитекторы используют изящный прием: сочетание гладкой светлой штукатурки и фактурной кирпичной кладки, что придаст застройке легкость и интересный облик в целом, — пояснил Сергей Кузнецов.

По его словам, жилой комплекс построят по принципу квартальной застройки, поэтому на территории организуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки. В приватном дворовом пространстве также организуют парковки на 300 машино-мест. Уточняется, что на первых этажах зданий будут открыты магазины, салоны и кафе.

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