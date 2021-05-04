Юристы разъяснили, когда люди могут лишиться единственного жилья

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Юрист Спасской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Мария Морковкина прокомментировала разъяснения Конституционного суда России относительно условий, при которых у должников могут изъять единственное жилье.

По словам адвоката, эта тема остается актуальной до сих пор, особенно в делах о банкротстве. В первую очередь изъятие жилого недвижимого имущества может коснуться тех граждан, которые имеют большие долги, но при этом живут в особняках.

— Проблема заключается в том, что кредиторы планируют получить какие-то деньги с должника. Например, у него нет никакого другого имущества, кроме квартиры или помещения, где он проживает с семьей. Это может быть, как однокомнатная на троих человек, так и особняк метров на 400, а проживают там муж и жена, — объяснила Морковкина.

В свою очередь генеральный директор одной из юридических компаний Санкт-Петербурга Артем Швайка считает, что запретом на взыскание недвижимости активно пользуют те граждане, которые могут уплатить задолженность, однако прикрываются тем, что у них нельзя отнимать единственное жилье, отмечают «Невские новости».

— Проблема была в том, что запрет был абсолютным. И неважно «однушка» ли это в Купчине или пятикомнатная квартира на Невском, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, эту ситуацию Конституционный суд попытался переломить.

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