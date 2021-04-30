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Адвокат разъяснил, когда суд имеет право изымать жилье за долги
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Адвокат разъяснил, когда суд имеет право изымать жилье за долги

Елена Фролова

Недвижимость

Конституционный суд признал возможность изъятия единственного жилья в качестве задолженности. Это не будет нарушать Конституцию Российской Федерации, однако в этом вопросе важно учитывать все нюансы.

По словам генерального директора одной из юридических компаний, специализирующихся на защите должников, Сергея Крылова, в российском своде законов указано, что лишение жилья за долги не является противоречием Конституции. К данному выводу суд пришел после прецедента, произошедшего в Калужской области. Там женщина задолжала своему знакомому четыре миллиона рублей. Она приобрела квартиру, площадь которой составила 100 квадратных метров, и объявила себя банкротом. Истец потребовал продажи данного имущества. Суды отказывались это делать, так как закон не дает на это права.

В свою очередь Конституционный суд определил, что исполнительский иммунитет в отношении данного рода жилья оправдан, однако не может быть безусловным, поэтому требует законодательных корректировок, отмечает «Царьград».

Согласно разъяснению Сергея Крылова, в данном конкретном случае отбирать жилье логично, потому что у женщины явно были средства и желание избежать оплаты. При этом в целом отбирать жилье у должников не является выгодным делом.

Читайте также: Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников

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