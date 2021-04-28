Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников

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Конституционный суд (КС) России постановил, что изъятие единственного жилья у должника не противоречит Конституции. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном на сайте.

Так, суд определил условия и границы запрета на взыскание единственного жилья задолжавшего. Суд определил, что иммунитет в отношении единственного жилья должника оправдан, однако требует корректировки.

Определять изъятие жилья по-прежнему будет законодательна власть. Отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении некоторых условий. Так, должника нельзя оставить без жилья, площадь которого не должна быть меньше того, что предоставляется по соцнайму, если он сам на это не согласен.

— С другой стороны, имеют значение время, условия и суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит свое имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам, — говорится в сообщении пресс-службы.

В этом случае оспариваемые нормы в их взаимосвязи соответствуют основному закону России, добавили в суде.

Ранее сообщалось, что срок погашения долгов в России увеличился на три месяца.

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