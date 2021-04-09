Срок погашения долгов в России увеличился на три месяца

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Срок погашения просроченных обязательств по долгам увеличился на три месяца. Об этом рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Отмечается, что срок погашения долгов вырос из-за пандемии коронавируса. Теперь должник погашает просроченные обязательства за 15 месяцев.

По итогам 2020 года просроченные долги выросли на 29,3 процента и составили 128 тысяч рублей. За первые три месяца 2021 года сумма просроченного кредита увеличилась еще на 7,5 процента — до 137,6 тысячи рублей, сообщает РБК.

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