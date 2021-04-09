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Депутат Госдумы оценила планы США отправить корабли в Черное море
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы оценила планы США отправить корабли в Черное море

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Обстановка в Донбассе может обостриться, если США отправят свои военные корабли в Черное море для демонстрации поддержки Украины. Такое мнение выразила член комитет Госдумы по международным делам Елена Панина.

По ее словам, действия Пентагона дадут сигнал не России, а «украинским национал-радикалам». Панина отметила, что Вашингтон всегда «нервно» воспринимает появление в Черном море российского флота в ответ на действия Вашингтона в регионе.

— Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций, — приводит РИА Новости слова Паниной.

Ранее в американских СМИ стала появляться информация о планах США направить в ближайшее время в Черное море военные корабли. Вашингтон якобы хотел показать, что «внимательно следит» за ситуацией на Украине, отмечалось в сообщениях. Однако Пентагон не подтвердил информацию об отправке кораблей США в Черное море.

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Черное морефлотУкраина
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