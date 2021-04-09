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Вашингтон не подтвердил информацию об отправке кораблей США в Черное море
Фото: youtube.com

Вашингтон не подтвердил информацию об отправке кораблей США в Черное море

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Министерство обороны США не подтвердило информацию о планах Вашингтона отправить свой флот в Черное море для показательной поддержки Украины. Соответсвующее заявление Минобороны страны сделало в четверг, 8 апреля.

Ранее в американских СМИ стала появляться информация о планах Пентагона направить в ближайшее время в Черное море военные корабли. Вашингтон якобы хотел показать, «внимательно следит» за ситуацией в Украине, отмечалось в сообщениях.

— Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться, — отметили в Минобороны США.

Данные предоставила пресс-служба Европейского командования ВС США, пишет ТАСС.

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Черное мореПентагонСША
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