Вашингтон не подтвердил информацию об отправке кораблей США в Черное море
Министерство обороны США не подтвердило информацию о планах Вашингтона отправить свой флот в Черное море для показательной поддержки Украины. Соответсвующее заявление Минобороны страны сделало в четверг, 8 апреля.
Ранее в американских СМИ стала появляться информация о планах Пентагона направить в ближайшее время в Черное море военные корабли. Вашингтон якобы хотел показать, «внимательно следит» за ситуацией в Украине, отмечалось в сообщениях.
— Нет подтверждения. В данный момент нам нечем с вами поделиться, — отметили в Минобороны США.
Данные предоставила пресс-служба Европейского командования ВС США, пишет ТАСС.
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