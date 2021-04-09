Пушков назвал «грубой ошибкой» решение Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «грубой ошибкой» решение президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является единственным возможным путем для окончательного решения конфликта на востоке страны.

— Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путем» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс, — написал Пушков.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что при необходимости Россия встанет на защиту жителей Донбасса.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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