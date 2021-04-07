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Песков прокомментировал решение Zoom ограничить доступ к сервису в России
Фото: Администрация Президента РФ

Песков прокомментировал решение Zoom ограничить доступ к сервису в России

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

В Кремле вызвало недоумение решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису для российских госучреждений и вузов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков с сожалением отнесся к неспособности государственных и учебных учреждений продлять важные контракты. Он отметил, что пользователи Zoom пытались связаться с администрацией сервиса, но им не ответили. Уточняется, что офис американской компании находится в Польше.

По его словам, Кремль использует другие площадки для видеоконференций. Песков подчеркнул, что в России найдут альтернативу Zoom, учреждения будут покупать услуги других платформ.

— Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере, но в то же время они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее сообщалось, что в Совфеде допустили блокировку Zoom в России.

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