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Суд перенес рассмотрение дела против мессенджера Telegram
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд перенес рассмотрение дела против мессенджера Telegram

Анастасия Волоснова

Происшествия

Судебное заседание по административному делу в отношении мессенджера Telegram перенесли на май. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Таганского районного суда Москвы во вторник, 6 апреля.

Интернет-компанию обвиняют в отказе удалить информацию с призывами к противоправным действиям. Рассмотрение дела перенесли на 12 мая из-за неявки представителей мессенджера на сегодняшнее заседание.

Ранее суд также перенес рассмотрение административных протоколов Facebook и Google на 4 мая. В случае с Google это связано с предоставлением времени для ознакомления с материалами дела. Рассмотрение дела в отношении Facebook перенесли из-за неявки его представителей на заседание.

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