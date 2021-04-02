Суд перенес рассмотрение административных протоколов Facebook и Google на май

Фото: pixabay

Судебные заседания, на которых будут рассматриваться дела Google и Facebook, перенесены на май. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы в пятницу, 2 апреля.

Обе интернет-компании обвиняются в отказе удалить информацию с призывами к противоправным действиям. Рассмотрение дел перенесено на 4 мая. В случае с Google это связано с предоставлением времени для ознакомления с материалами дела. Что же касается Facebook — перенос связан с неявкой его представителей на сегодняшнее заседание.

Ранее «ВМ» писала о том, что суд оштрафовал cоциальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям.

Читайте также: Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube