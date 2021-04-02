Суд оштрафовал cоциальную сеть Twitter почти на 9 миллионов рублей

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Социальную сеть Twitter обязали выплатить штрафы на общую сумму в 8,9 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы в пятницу, 2 апреля.

Twitter получил три штрафа за отказ удалить информацию с призывами к противоправным действиям. Уточняется, что сообщения, за которые оштрафовали социальную сеть, публиковались в ней в период с 22 по 24 января этого года. За каждый из дней, в который администрация сети не удаляла незаконную информацию, выписан штраф от 2,4 до 3,3 миллионов рублей.

Напомним, с 10 марта нынешнего года Роскомнадзор уже вводил санкции в отношении Twitter – скорость работы социальной сети в России начали ограничивать. Кроме того, ведомство предупредило представителей Twitter о возможности полной блокировки в случае неисполнения требований российского законодательства.

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