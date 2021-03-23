ВЦИОМ: Большинство россиян считают перспективу блокировки Twitter оправданной

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Скорее оправданной считают большинство россиян перспективу блокировки социальной сети Twitter в течение месяца в случае неудаления запрещенной информации. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных во вторник, 23 марта.

Блокировка сервиса Роскомнадзором в течение месяца скорее оправдана, считают 73 процента граждан. 27 процентов придерживаются обратного мнения. Почти 80 процентов опрошенных назвали обвинения ведомства в отношении Twitter справедливыми. В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, отмечается на сайте ВЦИОМ.

Ранее стало известно о замедлении Роскомнадзором работы Twitter в России на всех компьютерах и на половине мобильных устройств.

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