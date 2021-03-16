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Роскомнадзор допустил применение аналогичных с Twitter мер к другим площадкам
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Роскомнадзор допустил применение аналогичных с Twitter мер к другим площадкам

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Роскомнадзор (РКН) не исключил применения замедления и блокировок в адрес других площадок по аналогии с социальной сетью Twitter. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Среди интернет-площадок, которые могут подвергнуться подобным мерам, Субботин назвал Facebook, Instagram и YouTube.

— Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем также по линии технической, — рассказал замруководителя РКН.

Он уточнил, что речь идет о замедлении и блокировке, пишет РИА Новости.

Напомним, с 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России для всех мобильных устройств и для половины стационарных.

Читайте также: Роскомнадзор назвал условие полной блокировки соцсети Twitter

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