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Роскомнадзор назвал условие полной блокировки соцсети Twitter
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Роскомнадзор назвал условие полной блокировки соцсети Twitter

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Роскомнадзор (РКН) может полностью заблокировать социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если компания не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил глава ведомства Вадим Субботин во вторник, 16 марта.

— Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации, — цитирует его ТАСС.

По словам Вадима Субботина, решения будут зависеть от действий администрации соцсети. Если Twitter не выполнит требования, будет рассмотрен вопрос о полной блокировке сервиса в России, добавил глава Роскомнадзора.

Напомним, с 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России для всех мобильных устройств и для половины стационарных.

Читайте также: В Роскомнадзоре заявили, что Twitter пока не выходил на контакт с ведомством

Роскомнадзорсоциальная сеть Twitterсоцсети
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