Роскомнадзор назвал условие полной блокировки соцсети Twitter

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Роскомнадзор (РКН) может полностью заблокировать социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если компания не удалит запрещенную информацию. Об этом заявил глава ведомства Вадим Субботин во вторник, 16 марта.

— Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации, — цитирует его ТАСС.

По словам Вадима Субботина, решения будут зависеть от действий администрации соцсети. Если Twitter не выполнит требования, будет рассмотрен вопрос о полной блокировке сервиса в России, добавил глава Роскомнадзора.

Напомним, с 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России для всех мобильных устройств и для половины стационарных.

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