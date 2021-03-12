В Роскомнадзоре заявили, что Twitter пока не выходил на контакт с ведомством

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Представители социальной сети Twitter до сих пор не вышли на контакт с Роскомнадзором после замедления скорости работы соцсети. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в пятницу, 12 марта.

В ходе выступления в Общественной палате России Зайцев рассказал, что ведомство было вынуждено принять меры в отношении Twitter в соответствии с законом. Он также отметил, что все претензии Twitter оставил без ответа.

— В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был, — заключил Зайцев.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России для всех мобильных устройств и для половины стационарных. Ведомство также пригрозило блокировкой, если соцсеть не начнет выполнять требования российского законодательства, сообщает РИА Новости.

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