Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Роскомнадзоре заявили, что Twitter пока не выходил на контакт с ведомством
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В Роскомнадзоре заявили, что Twitter пока не выходил на контакт с ведомством

Иван Юминов

Общество

Представители социальной сети Twitter до сих пор не вышли на контакт с Роскомнадзором после замедления скорости работы соцсети. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в пятницу, 12 марта.

В ходе выступления в Общественной палате России Зайцев рассказал, что ведомство было вынуждено принять меры в отношении Twitter в соответствии с законом. Он также отметил, что все претензии Twitter оставил без ответа.

— В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был, — заключил Зайцев.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России для всех мобильных устройств и для половины стационарных. Ведомство также пригрозило блокировкой, если соцсеть не начнет выполнять требования российского законодательства, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Руководство Twitter прокомментировало решение Роскомнадзора замедлить работу соцсети

Роскомнадзорсоциальная сеть Twitter
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте