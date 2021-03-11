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Twitter прокомментировал решение Роскомнадзора замедлить его работу
Фото: pixabay

Twitter прокомментировал решение Роскомнадзора замедлить его работу

Юлия Курганова

Общество

Руководство социальной сети Twitter сделало заявление после замедления работы сервиса в России. Так оно отреагировало на решение Роскомнадзора применить данные меры к компании.

— Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента, — сказано в заявлении.

В Twitter подчеркнули, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

Также в заявлении указано, что компания придерживается принципа «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а правила сервиса запрещают публикацию призывов к суициду, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Ранее Роскомнадзор заявил о решении замедлить работу социальной сети Twitter на территории России с 10 марта 2021 года. Такое решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также содержащий детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

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