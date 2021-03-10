Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роскомнадзор передал в суд три протокола на Twitter
Фото: pixabay

Роскомнадзор передал в суд три протокола на Twitter

Никита Абрамов

Общество

Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении соцсети Twitter за игнорирование требований об удалении запрещенной информации. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Суду предстоит определить сумму штрафов за правонарушения.

Роскомнадзор отметил, что Twitter может быть оштрафован на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения сумма увеличивается до одной десятой части годового дохода компании, сообщает РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор заявил о решении замедлить работу социальной сети Twitter на территории России с 10 марта 2021 года. Такое решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также содержащий детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

Читайте также: Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности полной блокировки

штрафРоскомнадзорсоциальная сеть Twitter
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Все мнения
О проекте