Роскомнадзор передал в суд три протокола на Twitter

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Роскомнадзор составил и передал в суд три протокола в отношении соцсети Twitter за игнорирование требований об удалении запрещенной информации. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Суду предстоит определить сумму штрафов за правонарушения.

Роскомнадзор отметил, что Twitter может быть оштрафован на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения сумма увеличивается до одной десятой части годового дохода компании, сообщает РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор заявил о решении замедлить работу социальной сети Twitter на территории России с 10 марта 2021 года. Такое решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также содержащий детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

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