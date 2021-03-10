Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности полной блокировки

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Роскомнадзор уведомил cоциальную сеть Twitter о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством. В Роскомнадзоре отметили, что задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, однако она возможна. Продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько быстро администрация Twitter выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента, сообщает РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор заявил о решении замедлить работу социальной сети Twitter на территории России с 10 марта 2021 года. Такое решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также содержащий детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

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