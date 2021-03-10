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Акции Twitter подешевели почти на три процента после решения РКН замедлить трафик соцсети
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Акции Twitter подешевели почти на три процента после решения РКН замедлить трафик соцсети

Никита Абрамов

Финансы

Акции сервиса Twitter понизились в цене почти на три процента после решения Роскомнадзора о замедлении трафика соцсети на территории России. Об этом в среду, 10 марта, сообщило РИА Новости.

По состоянию на 19:23 мск стоимость акции Twitter составляла 65,64 доллара за одну бумагу, что показывает снижение цен на 2,78 процента.

Ранее Роскомнадзор сообщил о решении замедлить работу социальной сети Twitter на территории России с 10 марта 2021 года. Такое решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также содержащий детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

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