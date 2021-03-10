РКН: Проблемы с доступом к Google были из-за сбоя в работе дата-центра во Франции

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Проблемы с доступом к YouTube и Google, которые обнаружились в среду, 10 марта, в России, связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге. Об этом в среду сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что принятое решение о замедлении трафика социальной сети Twitter не имеет отношения к упомянутым проблемам.

— Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге, — приводит ТАСС слова из сообщения пресс-службы.

По данным Роскомнадзора, авария в дата-центре никак не связана с решением ведомства об ограничении трафика соцсети Twitter на территории РФ.

Ранее сообщалось о замедлении скорости работы Twitter в Росссии, начиная с 10 марта.

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