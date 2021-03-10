Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter в России с 10 марта

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Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter в России с 10 марта. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что скорость замедлится на всех мобильных, а также на стационарных устройствах на 50 процентов. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил социальной сети блокировкой, если та не будет выполнять требования законов РФ.

Известно, что такое решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также содержащий детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

Роскомнадзор направил более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

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