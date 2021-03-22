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Основатель «Твиттера» продал первый твит в истории за 2,9 миллиона долларов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Основатель «Твиттера» продал первый твит в истории за 2,9 миллиона долларов

Никита Абрамов

Технологии

Один из основателей компании Twitter и ее руководитель Джек Дорси продал свой первый твит на аукционе за 2,9 миллиона долларов.

Отмечается, что покупатель получает не сам твит, а цифровой актив в виде уникального NFT-токена.

В своем первом сообщении от 21 марта 2006 года руководитель Twitter написал, что занимается настройкой своего аккаунта.

Владение Дорси твитом было закреплено в блокчейне. На данный момент его обладателем стал генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, пишет РЕН.ТВ.

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