Основатель «Твиттера» продал первый твит в истории за 2,9 миллиона долларов

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Один из основателей компании Twitter и ее руководитель Джек Дорси продал свой первый твит на аукционе за 2,9 миллиона долларов.

Отмечается, что покупатель получает не сам твит, а цифровой актив в виде уникального NFT-токена.

В своем первом сообщении от 21 марта 2006 года руководитель Twitter написал, что занимается настройкой своего аккаунта.

Владение Дорси твитом было закреплено в блокчейне. На данный момент его обладателем стал генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, пишет РЕН.ТВ.

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