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В Совфеде допустили блокировку Zoom в России
Фото: pexels.com/Julia M Cameron

В Совфеде допустили блокировку Zoom в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В случае, если платформа Zoom примет решение о запрете продажи доступа к сервису российским госучреждениям, не исключена его блокировка на территории России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин в среду, 7 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что Zoom, которая предоставляет услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в РФ и СНГ.

— Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера, — сказал Александр Башкин.

Он пояснил, что информация о вероятном запрете доступа исходит пока от одного из региональных дистрибьюторов сервиса. Сенатор добавил, что ситуация с Zoom вынуждает активнее заниматься вопросами кибербезопасности на территории страны, разрабатывать свои платформы и сервисы, сообщает РИА Новости.

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