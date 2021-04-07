В Совфеде допустили блокировку Zoom в России

Фото: pexels.com/Julia M Cameron

В случае, если платформа Zoom примет решение о запрете продажи доступа к сервису российским госучреждениям, не исключена его блокировка на территории России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин в среду, 7 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что Zoom, которая предоставляет услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в РФ и СНГ.

— Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера, — сказал Александр Башкин.

Он пояснил, что информация о вероятном запрете доступа исходит пока от одного из региональных дистрибьюторов сервиса. Сенатор добавил, что ситуация с Zoom вынуждает активнее заниматься вопросами кибербезопасности на территории страны, разрабатывать свои платформы и сервисы, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Twitter 1 апреля обсудил сотрудничество с Роскомнадзором