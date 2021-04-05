Twitter 1 апреля обсудил сотрудничество с Роскомнадзором

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Компания Twitter 1 апреля провела диалог с Роскомнадзором о сотрудничестве в рамках оперативного реагирования на сообщения, содержащие нелегальный контент. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил представитель компании.

— В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействовать незаконным действиям, — приводит издание Business Insider слова представителя корпорации.

Он также добавил, что это было продуктивное обсуждение совместной работы над реагированием на незаконный контент.

Напомним, с 10 марта 2021 года Роскомнадзор уже вводил санкции в отношении Twitter: скорость работы социальной сети в России начали ограничивать. Кроме того, ведомство предупредило представителей Twitter о возможности полной блокировки в случае неисполнения требований российского законодательства.

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