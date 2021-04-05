Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Роскомнадзор решил продлить ограничительные меры в отношении социальной сети Twitter. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 5 апреля.

Уточняется, что замедление трафика соцсети будет продлено до 15 мая.

— С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере, — говорится в сообщении.

Роскомнадзор отметил, что компании предоставили дополнительное время на то, чтобы удалить из соцсети весь запрещенный контент и привести работу в соответствие с законами России.

Ведомство продолжит совместную работу с администрацией компании для полного удаления запрещенной информации. Выполнение требований поможет снять ограничительные меры с Twitter.

Напомним, с 10 марта 2021 года Роскомнадзор уже вводил санкции в отношении Twitter — скорость работы социальной сети в России начали ограничивать. Кроме того, ведомство предупредило представителей Twitter о возможности полной блокировки в случае неисполнения требований российского законодательства.

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