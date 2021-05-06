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Фасад доходного дома князя Сидамон-Эристова у Патриарших прудов отреставрируют
Фото: mos.ru

Фасад доходного дома князя Сидамон-Эристова у Патриарших прудов отреставрируют

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Малая Бронная улица, 31/13 Карта всех событий

Фасад исторического здания на Малой Бронной улице (дом 31/13) в 2021 году отремонтируют. Этот доходный дом в 1910 году построили для князя Александра Сидамон-Эристова по проекту Виктора Величкина.

Дом спроектировали и оформили в стиле неоклассицизм. Композиционный центр здания — полуротондальная угловая часть. Относительно нее уличные фасады симметричны.

В центре на уровне второго этажа оформлен портик с ионическими капителями, на которых находится лепной карниз. За колоннами, в простенках между окнами — барельефы на тему славы, стилизованные под античные. Над входом размещено полуциркульное окно. Слева и справа карниз обрамляют и поддерживают консоли. В простенках между окнами второго и третьего этажей имеются лепные барельефы, стилизованные под античные.

Второй и третий этажи объединены спаренными полуколоннами с ионическими капителями. На полуколоннах угловой части расположен гладкий антаблемент, над которым полукруглый опоясывающий балкон. Дверные проемы завершены полуциркульными нишами. Этажи с четвертого по шестой имеют более скромный декор, дворовые фасады почти без украшений.

В 1930-е годы дом передали Минобороны СССР, квартиры получили видные военачальники. В конце десятилетия надстроили два этажа, в 1947-м с западной стороны пристроили секцию. Позднее у дома надстроили еще один этаж. Здесь жил артист эстрады и писатель Николай Смирнов-Сокольский. В 2009 году на доме установили мемориальную доску, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что отреставрируют усадьбу XVIII века на Большой Ордынке.

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