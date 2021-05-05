Усадьбу XVIII века на Большой Ордынке отреставрируют

Фото: Ю. Иванко / mos.ru

Россия, Москва, улица Большая Ордынка, 31/12с1 Карта всех событий

Фасад усадьбы XVIII века на Большой Ордынке в Москве отреставрируют в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Здание расположено по адресу улица Большая Ордынка, дом 31/12, строение 1. Двухэтажную усадьбу построили во второй половине XVIII века, однако современный вид дом получил в ХХ веке.

Уточняется, что усадьба состояла из главного дома, а также северного флигеля и пристройки, которая находилась со стороны Малой Ордынки. В 1920-х годах инженер Лео Серк объединил объекты единым третьим этажом и добавил элементы с рустованными пилястрами.

Фасад дома будут ремонтировать в рамках региональной программы капитального ремонта. Специалисты организуют наружную водосточную систему и отремонтируют инженерные коммуникации. Кроме того, в порядок приведут внешнюю часть объекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Столичный жилинспектор назвала признаки незаконной перепланировки у соседей