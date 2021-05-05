Усадьбу XVIII века на Большой Ордынке отреставрируют
Фасад усадьбы XVIII века на Большой Ордынке в Москве отреставрируют в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.
Здание расположено по адресу улица Большая Ордынка, дом 31/12, строение 1. Двухэтажную усадьбу построили во второй половине XVIII века, однако современный вид дом получил в ХХ веке.
Уточняется, что усадьба состояла из главного дома, а также северного флигеля и пристройки, которая находилась со стороны Малой Ордынки. В 1920-х годах инженер Лео Серк объединил объекты единым третьим этажом и добавил элементы с рустованными пилястрами.
Фасад дома будут ремонтировать в рамках региональной программы капитального ремонта. Специалисты организуют наружную водосточную систему и отремонтируют инженерные коммуникации. Кроме того, в порядок приведут внешнюю часть объекта, передает официальный сайт мэра Москвы.
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