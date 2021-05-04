Фасад здания 1937 года постройки отремонтируют на востоке Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Восточный, Главная улица, 4 Карта всех событий

Фасад здания 1937 года отремонтируют на востоке города.

Известно, что дом по адресу Главная улица, 4, построили для сотрудников Восточной (Сталинской) водопроводной станции и Акуловского гидротехнического узла.

Населенный пункт при станции переименовали в 1961 году в Восточный, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о реставрации фасада исторического здания в столичных Хамовниках.

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