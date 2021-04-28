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Фасад дома военных в Большом Ржевском переулке отремонтирует в текущем году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фасад дома военных в Большом Ржевском переулке отремонтирует в текущем году

Михаил Алимов

Город
Россия, Москва, Большой Ржевский переулок, 11 Карта всех событий

В этом году отремонтируют фасад дома военных в Большом Ржевском переулке — расчистят наружные стены, восстановят перила и лестницы в вестибюле и обновят декоративные элементы.

Здание было построено в 1917 году по плану архитектора Михаила Мухина. Оно имеет статус культурного наследия регионального масштаба и находится по адресу Большой Ржевский переулок, дом 11. Раньше оно было известно как 5-й дом Реввоенсовета, и в нем жили известный военачальник Ян Гамарник, генералы Иван Тюленев, Михаил Казаков и Николай Ватутин.

За годы репрессий дом потерял 13 жильцов, среди них Иона Якир и Иероним Уборевич. В этом доме жила чета Шиловских с детьми — генерал-лейтенант Евгений Шиловский и Елена Шиловская, которая в будущем станет Еленой Булгаковой.

Здание до сих пор остается жилым, и его ремонт входит в региональную программу капитального ремонта. В рамках этой программы происходит обновление фасадов, фундаментов, подвалов и крыш, меняются инженерные коммуникации и проводятся комплексные ремонты подъездов. Процесс реконструкции согласовывается с Фондом капремонта и Департаментом культурного наследия Москвы.

— В программе капремонта больше 350 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с федеральным законом № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», — сообщают в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

В плане на 2021–2023 годы осуществить ремонт в 4473 домах, об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

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