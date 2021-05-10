Что надо знать об отключении отопления и горячей воды в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

С понедельника, 10 мая, в Москве начинают отключать отопление и горячую воду. «Вечерняя Москва» узнала, сколько дней жителям столицы придется обходиться без горячей воды, как узнать сроки ее отключения и куда обращаться, если что-то пошло не так.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в Москве с понедельника начинают отключать отопление для проведения профилактических работ. Как правило, его отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже плюс 8 градусов. В первую очередь на летний режим работы переводят системы теплоснабжения в административных и промышленных объектах.

Отключение проходит поэтапно. К грядущему отопительному сезону коммунальщики в период с мая по август проведут профилактику и ремонт оборудования 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станций, котельных, сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Перед стартом отопительного сезона проверят свыше 73 тысяч жилых и нежилых зданий, в том числе порядка 8,9 тысячи социальных объектов.

Подготовительные работы завершат до 25 августа. Готовность к пуску тепла на социальные объекты должна быть обеспечена к 1 сентября, а к массовому пуску тепла — к 15 сентября.

Кроме того, отключение отопления не проходит без отключения горячей воды. Эта ежегодная процедура является технической необходимостью. Она позволяет подготовить коммуникации к надежной работе в холодное время года: специалисты заменяют старые двигатели, насосы и теплообменники, проводятся профилактические и капитальные ремонты.

Кстати, холодную воду не отключают, потому что система водоснабжения имеет резервные трубы. Вода проходит по ним, когда основные ремонтируют.

Важно отметить, что оплата потребления холодной и горячей воды осуществляется в соответствии с показаниями счетчиков в любой период года. И чтобы счетчик горячей воды во время профилактических работ не накручивал лишние кубометры, лучше вовсе перекрыть подачу горячей воды в жилище, несмотря на то что управляющие компании на этот период сами закрывают внутридомовые задвижки.

Сколько без воды?

Отключают горячую воду, как правило, ненадолго: не более чем на 10 дней. Как заявил Бирюков, в столице и вовсе этот процесс займет до пяти дней. А вот в новых микрорайонах, где проложены сети нового поколения, оборудованы современные тепловые пункты, срок отключения может составлять и вовсе несколько дней. Стоит заметить, срок отключения может отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах.

В домах с альтернативным трубопроводом есть возможность проверить и отремонтировать основную систему, пока горячая вода поступает по резервным трубам. Именно поэтому в таких жилищах горячую воду могут не отключать и вовсе. Конечно, даже самое современное оборудование требует профилактики. Поэтому в домах с альтернативным трубопроводом могут быть отключения горячей воды либо на короткий период времени, либо раз в несколько лет. Полностью отказаться от отключения горячей воды в мегаполисе с централизованной системой теплоснабжения невозможно.

Понятно, что, кроме отключения горячей воды при профилактических работах, остаться на время без воды можно и при других причинах. Поэтому важно помнить, что горячую воду могут отключать не более чем на 8 часов (суммарно) в течение одного месяца или на 4 часа единовременно. А при аварии на тупиковой магистрали воду могут отключать не более чем на сутки.

Как узнать график?

Узнать, когда в конкретном доме отключат горячую воду, можно на портале mos.ru. Только за две последние недели более 280 тысяч жителей столицы воспользовались сервисом проверки даты отключения горячей воды.

Также уточнить даты можно с помощью голосового помощника единой справочной службы правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Получить информацию возможно и через единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, и с помощью горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды по телефону +7 (495) 539-25-25.

Если что-то не так

Если в доме произошло внеплановое отключение отопления, а также горячей воды, или последняя стала холоднее 60 градусов либо же горячее 75 градусов, то узнать причины этого и получить нужную информацию можно несколькими способами.

Можно позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону +7 (495) 539-53-53 или на горячую линию ПАО «МОЭК» по телефону +7 (495) 539-59-59. Также можно позвонить в свою управляющую компанию или оставить обращение в электронной приемной Мосжилинспекции.

Читайте также: «Оплатил не глядя»: какие ошибки совершают москвичи при оплате услуг ЖКХ