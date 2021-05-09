Более 280 тысяч раз москвичи проверили сроки отключения горячей воды на mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице пользователи портала mos.ru более 280 тысяч раз воспользовались сервисом проверки даты отключения горячей воды. Онлайн-сервис портала позволяет узнать, в какие даты ее не будет в конкретном доме.

Для этого в поиске нужно ввести свой адрес и выбрать нужный из выпадающего списка. После этого на экране появятся дата и время отключения горячей воды. Сервис также доступен в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Сервис начал работу за несколько недель до плановых отключений горячей воды в городе. За последние три года им воспользовались свыше 7,5 миллиона горожан.

Горячая вода в домах столицы отключается максимум на 10 дней. За это время специалисты проводят профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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