Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 280 тысяч раз москвичи проверили сроки отключения горячей воды на mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 280 тысяч раз москвичи проверили сроки отключения горячей воды на mos.ru

Виктория Родимкина

Город

В столице пользователи портала mos.ru более 280 тысяч раз воспользовались сервисом проверки даты отключения горячей воды. Онлайн-сервис портала позволяет узнать, в какие даты ее не будет в конкретном доме.

Для этого в поиске нужно ввести свой адрес и выбрать нужный из выпадающего списка. После этого на экране появятся дата и время отключения горячей воды. Сервис также доступен в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Сервис начал работу за несколько недель до плановых отключений горячей воды в городе. За последние три года им воспользовались свыше 7,5 миллиона горожан.

Горячая вода в домах столицы отключается максимум на 10 дней. За это время специалисты проводят профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Промывку улиц после парада военной техники начали в Москве

сервисмосквичигорячая вода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте