Промывку улиц после парада военной техники начали в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице начали промывать улицы от следов топлива, которые остались на маршруте следования военной техники после парада Победы. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в воскресенье, 9 мая.

— Городские службы приступили к промывке улично-дорожной сети на маршруте движения военной техники на парад Победы, — говорится в сообщении.

В подготовке и проведении праздничных мероприятий в столице в День Победы были задействованы три тысячи специалистов и около двух тысяч единиц техники.

Ранее в Москве прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном мероприятии поучаствовали 12 тысяч военнослужащих, составляющих 37 пеших парадных расчетов. Кроме того, в нем приняли участие более 190 образцов военной техники.

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