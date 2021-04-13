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Подготовку к отопительному сезону в Москве завершат до 25 августа
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Подготовку к отопительному сезону в Москве завершат до 25 августа

Юлия Павлушова

Город

Подготовку к новому отопительному сезону 2021–2022 годов начнут в Москве. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу мэра и правительства города.

Коммунальщикам в период с мая по август предстоит провести профилактику и ремонт оборудования 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станций, котельных, сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Перед стартом отопительного сезона проверят свыше 73 тысяч жилых и нежилых зданий, в том числе порядка 8,9 тысячи социальных объектов.

Подготовительные работы завершат до 25 августа. Готовность к пуску тепла на соцобъекты должна быть обеспечена к 1 сентября, а к массовому пуску тепла — к 15 сентября, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершат в Москве за пять дней.

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ОтоплениеСергей СобянинЖКХ
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