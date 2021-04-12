Отопительный сезон завершат в Москве за пять дней

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Коммунальные службы начали готовить системы теплоснабжения к окончанию отопительного сезона. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отопление в столице планируют отключать поэтапно. По предварительным данным, работы будут идти в течение пяти дней.

— В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов, — отметил Петр Бирюков.

По его словам, сначала отопление отключат в промышленных и административных объектах, после чего тепло перестанут подавать в жилые дома, образовательные и медицинские учреждения.

Бирюков отметил, что коммунальные службы готовятся отключить отопление в 74 тысячах зданий, среди которых более 34 тысяч жилых домов.

Отключив отопление, сотрудники комплекса городского хозяйства начнут готовить тепловые сети к следующему отопительному сезону. Специалисты будут проверять 13 ТЭЦ Москвы, которые поставляют в город тепло, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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