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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 12 апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 12 апреля

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 12 апреля, столичный регион окажется на западной периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15-17 градусов. В Подмосковье температура 13-18 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что характер погоды в столичном регионе изменится мало. Она будет теплой и сухой, фон атмосферного давления останется высоким, кислородный режим благоприятный. У большинства жителей региона такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. А вот у людей, страдающих гипертонией, нарушениями сердечного ритма, стенокардией и вегето-сосудистой дистониейвысокий фон атмосферного давления может стать причинойобщего недомогания, головных и сердечных болей и скачков артериального давления.

Этой категории людейнужно контролироватьсвое самочувствие и при его ухудшении принимать рекомендованные лечащим врачом препараты. По возможности следует больше бывать на солнце. Не стоит забывать и о дозированных занятиях спортом.

Читайте также: Новый температурный рекорд может быть установлен в Москве 14 апреля

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