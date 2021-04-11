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Новый температурный рекорд может быть установлен в Москве 14 апреля
Фото: pixabay.com

Новый температурный рекорд может быть установлен в Москве 14 апреля

Илья Ашуров

Город

На следующей неделе в Москве может быть установлен новый температурный рекорд. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Сообщается, что на грядущей неделе ожидается дневная температура около 20–22 градусов тепла. А в среду, 14 апреля, и вовсе ожидается температурный рекорд.

— Кроме того, на пик потепление выйдет к среде, а значит, есть вероятность того, что будет побит рекорд этого дня, зафиксированный столичными метеорологами 14 апреля 1962 года, когда столбики термометров поднялись до плюс 20,8 градуса, — говорится в сообщении.

Ранее «ВМ» приводила слова специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, погодные условия на предстоящей неделе в Москве достигнут летних показателей.

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