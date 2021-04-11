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Синоптик рассказал о погоде «миллион на миллион» в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Синоптик рассказал о погоде «миллион на миллион» в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В воскресенье, 11 апреля, в Москву пришла майская погода, температура воздуха в течение дня повысится до плюс 18 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 11 апреля москвичам стоит ожидать слабого южного ветра со скоростью 2–7 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит плюс 16–18 градусов, в Подмосковье — плюс 14–19 градусов. Синоптик отметил, что данные показатели на семь градусов превышают климатическую норму.

— Сегодня нас ждет май настоящий. Уже сейчас температура воздуха почти 9 градусов, ясная погода, на языке военных метеорологов — «миллион на миллион». Потому что ни облачка, видимость великолепная, — отметил Тишковец.

Он добавил, что давление увеличится до 760 миллиметров ртутного столба. По мнению синоптика, при такой погоде москвичам будет комфортно провести выходной день на улице, пишет РИА Новости.

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