В Гидрометцентре объяснили необычное потепление в Европейской России

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Необычное для апреля потепление в центральной части Европейской России объясняется влиянием мощных антициклонов. Об этом в воскресенье, 11 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, через центр Европейской России проходит область высокого давления. При этом антициклоны протянулись с запад на восток и между двумя барическими образованиями: на западе (отрог Азорского антициклона) и на востоке азиатской части страны.

Полоса высокого давления способствует теплой солнечной погоде, рассказал Вильфанд.

— Это уже действительно весна, которую называют «весна-красна». Температура будет существенно превышать многолетние значения. Антициклон и сошел снег, поэтому подстилающая поверхность сразу отдает тепло в воздух, — сообщил Вильфанд.

В целом температура воздуха уже ощутимо превышает климатическую норму, а к четвергу, 15 апреля, ожидается на восемь градусов больше нормы апреля, что случается редко, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве среднесуточная температура воздуха будет от пяти градусов выше нуля, что говорит о начале фенологической весны в городе.

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