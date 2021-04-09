Около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за последние сутки. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в пятницу, 9 апреля.

По его словам, в четверг, 8 апреля, в Москве выпало восемь миллиметров осадков. В ночь с 8 на 9 апреля в столице выпало еще 0,7 миллиметра осадков.

Синенков уточнил, что месячная норма осадков в апреле зафиксирована на 43-х миллиметрах, а суточные 8,7 миллиметра составляют почти 20 процентов от указанной нормы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали летние дожди в Москве на следующей неделе.

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