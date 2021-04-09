Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики пообещали москвичам солнечную теплую погоду 9 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики пообещали москвичам солнечную теплую погоду 9 апреля

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 9 апреля, столичный регион окажется на северо-восточной периферии антициклона. Ожидается солнечная погода, местами не исключен небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов. В Подмосковье температура ожидается 7-12 градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве улучшится: потеплеет, атмосферное давление подрастет, содержание кислорода в приземном слое воздуха слегка снизится. Для большинства людей такие погодные условия являются вполне комфортными. Практически здоровые люди с хорошими адаптационными механизмами легко приспосабливаются к сезонным перестройкам.

Метеочувствительные люди с хроническими недугами или перенесшие в недавнем прошлом острые заболевания, с проявлениями психологической неустойчивости, хронической усталости и переутомления более остро реагируют на изменения погоды. У них могут обостряться болезни, ухудшаться самочувствие и настроение. Прежде всего им нужна сезонная профилактика и лечение имеющихся заболеваний под контролем врача. Следует более активно применять общеукрепляющие и закаливающие методы, расширять различные виды двигательной активности, чаще бывать на свежем воздухе.

Читайте также: Синоптик пообещал майскую погоду в Москве и Центральной России 11 апреля

потеплениеМосквапрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: экскурс для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в