Синоптики пообещали москвичам солнечную теплую погоду 9 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 9 апреля, столичный регион окажется на северо-восточной периферии антициклона. Ожидается солнечная погода, местами не исключен небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов. В Подмосковье температура ожидается 7-12 градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве улучшится: потеплеет, атмосферное давление подрастет, содержание кислорода в приземном слое воздуха слегка снизится. Для большинства людей такие погодные условия являются вполне комфортными. Практически здоровые люди с хорошими адаптационными механизмами легко приспосабливаются к сезонным перестройкам.

Метеочувствительные люди с хроническими недугами или перенесшие в недавнем прошлом острые заболевания, с проявлениями психологической неустойчивости, хронической усталости и переутомления более остро реагируют на изменения погоды. У них могут обостряться болезни, ухудшаться самочувствие и настроение. Прежде всего им нужна сезонная профилактика и лечение имеющихся заболеваний под контролем врача. Следует более активно применять общеукрепляющие и закаливающие методы, расширять различные виды двигательной активности, чаще бывать на свежем воздухе.

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