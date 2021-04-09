Синоптик пообещал майскую погоду в Москве и Центральной России 11 апреля

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Майская погода придет в столицу и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в воскресенье, 11 апреля. Температура воздуха днем будет плюс 15-18 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Начнет наиболее заметно меняться погода в субботу, 10 апреля. Амплитуда ночных и дневных температур повышается, она будет, как летом. Ночные температуры от ноля до минус двух в Москве, по области — до 5 градусов мороза, зато дневные температуры повысятся до 12-14 градусов. Днем в воскресенье будет совсем уже чудесная погода — 15-17 градусов тепла, по области — до 18 градусов. Это уже элемент раннего лета — поздней майской погоды, — рассказал он.

Синоптик отметил, что майская погода продлится в регионах ЦФО до середины следующей недели, температура днем может быть плюс 20 градусов в отдельных районах. А во второй половине недели температурный фон будет ниже, чем в первой, добавил Вильфанд, передает ТАСС.

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