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Синоптики спрогнозировали летние дожди в Москве на следующей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики спрогнозировали летние дожди в Москве на следующей неделе

Юлия Курганова

Город

Летние кратковременные дожди, которые резко сменяются ясной погодой, придут в столицу в среду, 14 апреля. До этого осадков не ожидается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Со среды возможны небольшие дожди, но будут они по летнему типу кратковременными. Когда подстилающая поверхность прогревается, воздух начинает подниматься вверх, формируются облака и выпадают осадки. Летом это классический вариант. Кратковременные осадки, затем вновь ясное небо, — сообщи он.

Синоптик отметил, что до этого дожди были переносными, формирующими за счет влажного воздуха и конденсации водяного пара, передает ТАСС.

Ранее москвичей предупредили о скачке атмосферного давления 9 апреля. Давление повысится на 15-18 миллиметров ртутного столба по сравнению с четвергом, а к выходным вырастет до 760 миллиметров ртутного столба.

Читайте также: Синоптик пообещал майскую погоду в Москве и Центральной России 11 апреля

Роман ВильфандМосквадождь
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