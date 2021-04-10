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Синоптик объявил о начале фенологической весны в столице
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптик объявил о начале фенологической весны в столице

Виктория Родимкина

Город

В Москве среднесуточная температура воздуха будет от пяти градусов выше нуля, что говорит о начале фенологической весны в городе. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в субботу, 10 апреля.

По его словам, это явление является началом пробуждения природы.

— С сегодняшнего дня природа включит все механизмы пробуждения, и потянется миграция птиц. Сегодня (10 апреля — прим. ВМ) будет плюс 12 — плюс 14 в Москве, солнечно, никаких осадков. В ночь на воскресенье — температура от нуля до плюс двух, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Специалист добавил, что с субботы водители в Москве могут менять зимнюю резину на летнюю.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 апреля

Евгений Тишковецпрогноз погодывесна
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