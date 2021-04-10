Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 10 апреля, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 10-12 градусов выше нуля, в Подмосковье возможно от семи до 12 градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказал, что в четверг, 8 апреля, в Москве выпало восемь миллиметров осадков. В ночь с 8 на 9 апреля в столице выпало еще 0,7 миллиметра осадков. Это составляет почти 20 процентов месячной нормы осадков.

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